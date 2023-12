Marcos Furlan faz balanço do mandato aberto ao público nesta 5ª feira

A poucos dias de encerrar seu mandato como presidente da Câmara Municipal de Mogi, o vereador Marcos Furlan (Podemos) fará nesta quinta-feira (07/12), a partir das 18h, uma prestação de contas do mandato 2023, com destaque para a nova Lei de Incentivo ao Esporte – sancionada este ano.

A reunião será às 18 horas no Clube Náutico Mogiano e contará com a participação do secretário Municipal de Esportes, Gustavo Nogueira, e Felipe Marques, o Xuxa, diretor de Esportes, que tratarão da nova lei municipal.

O evento é aberto ao público em geral, basta apenas confirmar presença pelo WhatsApp 95056-8044.

O vereador apresentará um balanço das principais ações ao longo do ano. “Prestar contas é uma forma de dar transparência ao mandato, demonstrando, principalmente às pessoas que têm nos acompanhado e apoiado, como é nosso trabalho dentro e fora da Câmara Municipal, e os resultados da nossa atuação”, explica Marcos Furlan, que em 2023 também representou o Legislativo como presidente da Casa pelo segundo ano consecutivo.

Em seu terceiro mandato como vereador, Marcos Furlan tem 11 anos no legislativo mogiano, tendo como principais bandeiras o esporte, a pessoa com deficiência, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, habitação e, sobretudo, maior representatividade da população mogiana em todas as esferas de poder: “O propósito é defender Mogi e os interesses dos munícipes em toda e qualquer área. Por isso, buscamos sempre o diálogo com todos os segmentos, de portas abertas a quem nos procurar. Trabalhamos para fortalecer a cidade”.

Além de vereador, Marcos Furlan é presidente do Clube Náutico Mogiano e professor de karate kyokushin da Furlan Academia, sendo faixa preta 5º Dan.

O Clube Náutico Mogiano fica na rua Cabo Diogo Oliver, 758 – Mogilar.