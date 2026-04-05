O deputado estadual Marcos Damasio participou, na quinta-feira (26), da solenidade alusiva ao 14º aniversário do 17º Grupamento de Bombeiros, em Mogi das Cruzes, e destacou os recursos já enviados à corporação por meio de emendas parlamentares. Ao todo, a unidade já recebeu R$310 mil para reforço de sua estrutura, com investimentos voltados à aquisição de equipamentos e viaturas de bombeiro.

Realizado na sede do grupamento, no Centro Cívico, o evento celebrou a trajetória da unidade e o trabalho prestado à população de Mogi das Cruzes e de toda a região do Alto Tietê. Os recursos enviados ao 17º Grupamento somam mais de 300 mil. Os investimentos reforçam a capacidade operacional da unidade e ampliam a estrutura disponível para atendimento à sociedade.

Marcos Damasio ressaltou que apoiar o Corpo de Bombeiros é reconhecer, na prática, a relevância de uma instituição que atua diariamente em defesa da população. “Tenho muito respeito pelo trabalho do Corpo de Bombeiros e sei da importância que essa corporação tem para proteger vidas, agir com rapidez nas emergências e dar suporte à população nos momentos mais difíceis. Esses recursos enviados ao 17º Grupamento representam nosso compromisso em contribuir, de forma concreta, com a estrutura da unidade e com a qualidade do serviço prestado à região”, afirmou o deputado.

O comandante do 17º Grupamento de Bombeiros de Mogi das Cruzes, tenente-coronel PM Rodrigo Otávio Barelli, agradeceu o apoio do parlamentar e destacou o impacto direto do investimento. “Muito obrigado por esta iniciativa, muito obrigado por esta emenda, muito obrigado por esta aquisição. Vai fazer diferença na nossa sociedade e na região do Alto Tietê”, declarou.

Deputado reforçou apoio ao trabalho da corporação, que já recebeu R$ 310 mil por meio de emendas para fortalecer sua estrutura.