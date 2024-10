Marcelo Vilares assumirá Prefeitura de Bertioga em 2025, após eleição expressiva

Com uma trajetório política, Marcelo dará continuidade aos projetos do Executivo

Marcelo Heleno Vilares (União Brasil), 51, é o mais novo prefeito de Bertioga a partir de 1º de janeiro de 2025. Vice do atual chefe do Executivo, Caio Matheus, Marcelo se candidatou ao cargo nas eleições de 2024, sendo eleito com 68,48% dos votos válidos e tendo como sua vice-prefeita, Lucília Goulart (PL).

Marcelo, que acompanha Caio Matheus há oito anos, já foi vereador por dois mandatos em Bertioga, e relata a importância de suceder o atual político: “vamos dar continuidade a um trabalho de extrema competência que o Caio consolidou. É claro que precisamos avançar muito mais, mas a base já está traçada e vamos seguir nessa somatória de esforços que, claramente, deu certo e traz muitos resultados à Bertioga.”

Sobre os primeiros meses de governo, como o seu mandato será uma continuidade da gestão atual, Marcelo comenta que o município receberá obras já previstas no cronograma do primeiro trimestre de 2025, pois a cidade está com muitas edificações em curso. “A continuidade é um dos motivos que fez com que o bertioguense continuasse confiando no nosso projeto. Todos os planos traçados junto com o Caio serão mantidos e ampliados”, conta Marcelo.

Sobre as prioridades, o prefeito que assumirá no ano que vem, explica que todos os segmentos possuem prioridades, assim como segurança, saúde e educação. Para Bertioga, o político comenta que, desde a atual gestão, estão expandindo o escopo, oferecendo especialidades médicas pela rede municipal e disponibilizando a Guarda Civil Municipal (GCM) para somar com as operações integradas da cidade.

Sobre a transição, não haverá grandes mudanças no time já escolhido por Caio Matheus, pois foi o trabalho que trouxe o resultado das urnas: “É claro que vou imprimir o meu modo de trabalhar e executar, mas não existem motivos para que sejam feitas grandes mudanças.”

Para o futuro prefeito, a população acredita na cidade e também que o grupo político é considerado como um núcleo de pessoas que trabalham e se dedicam. “Foram 24.553 votos de pessoas que acreditam em nossa cidade. Essa votação recorde traz consigo uma responsabilidade imensa que corresponde à confiança que o bertioguense depositou em nós. Não tenho palavras pra agradecer o reconhecimento e o apoio de cada um, mas posso garantir que vou trabalhar todos os dias intensamente para honrar esse resultado”, finaliza Marcelo.

