Mara Bertaiolli vence as eleições em Mogi das Cruzes, em primeiro turno

Mara se torna a primeira prefeita da cidade

Nas eleições municipais ocorridas no domingo (6), Mogi das Cruzes elegeu um novo nome para o Poder Executivo da cidade: Mara Bertaiolli (PL).

Vencendo o atual prefeito, Caio Cunha (Podemos), Mara se torna a primeira mulher a estar no principal cargo dentro da prefeitura.

No total de votos, a candidata do PL e o seu vice, Teo Cusatis (PSD), venceram o pleito com 51,08% dos votos, chegando a 113.271 pessoas que confiaram na sua campanha e acreditam que farão um ótimo trabalho nos próximos quatro anos.

Caio Cunha atingiu 31,15%, que significa 69.065 votos a seu favor, seguido de Rodrigo Valverde (PT) com 16,60% (36.811 votos), Sheila Mantovanni (Mobiliza) com 0,66% (1453 votos) e Dr. Roberto Rodrigues (PRTB) com 0,52% (1151 votos).

Em Mogi das Cruzes, 221.751 eleitores marcaram presença nas urnas, porém 90.385 se abstiveram. Votos nulos representaram 5,73% (14.212) e votos brancos, 4,84% (11.992).

Além do município conhecer a sua nova prefeita, também inovaram em cinco nomes na Câmara Municipal.

Das 23 cadeiras do Legislativo, 18 serão ocupadas por quem conseguiu a reeleição e cinco serão com novos nomes, como: Felipe Lintz (PL), Mauro Araújo (MDB), Priscila Yamagami (PP), Jonnny da Inclusão (Avante) e Rodrigo Romão (PC do B).

A candidata que recebeu mais votos foi a Malu Fernandes, do PL, com 5.089 votos.

Veja abaixo, os eleitos e os número de votos.

Vereadores eleitos em Mogi das Cruzes

Vereadores eleitos Número de votos Malu Fernandes (PL) 5.089 Felipe Lintz (PL) 4.322 Maurinho do Despachante (PRD) 4.234 Bi Gêmeos (PSD) 3.712 Inês Paz (PSOL) 3.622 Clodoaldo de Moraes (PL) 3.503 Francinário Vieira, Farofa (PL) 3.467 Fernanda Moreno (MDB) 3.407 Vitor Emori (PL) 3.355 Edson Santos (PSD) 3.296 Marcos Furlan (PODE) 3.126 Professor Eduardo Ota (PODE) 3.030 Mauro do Salão (PL) 2.888 Osvaldo Silva (Republicanos) 2.762 John Ross (PRD) 2.708 Iduigues Martins (PT) 2.550 Juliano Botelho (PSB) 2.498 Pedro Komura (União) 2.390 Doutor Oto Rezende (PSD) 2.351 Mauro Araújo (MDB) 2.340 Priscila Yamagami (PP) 2.238 Johnny da Inclusão (Avante) 2.003 Rodrigo Romão (PC do B) 1.987

Fonte: TSE

