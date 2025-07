Mais de 90 vagas de emprego são divulgadas pelo SAT Guararema

O SAT Guararema (Serviço de Atendimento ao Trabalhador) conta com 99 oportunidades de trabalho abertas nesta semana. As vagas abrangem diferentes setores e níveis de escolaridade, oferecendo opções tanto para quem já tem experiência quanto para quem está em busca do primeiro emprego.

Entre os cargos em destaque estão ajudante de açougueiro (comércio), assistente contábil, assistente de recursos humanos, assistente fiscal, auxiliar de produção, eletromecânico, entregador de gás (ajudante de caminhão), funileiro de automóveis (reparação), mecânico e operador de retroescavadeira.

As inscrições podem ser realizadas pelo web app do SAT Empregos, disponível em sat.guararema.sp.gov.br. Pelo sistema online, é possível acessar todos os detalhes das vagas, como requisitos, salário e local de trabalho, além de conseguir montar um currículo de forma rápida e gratuita.

Quem preferir também pode buscar atendimento presencial na Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, localizada na rua 19 de Setembro, 127, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. É necessário apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho (física ou digital) e número de telefone.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelos telefones (11) 4693-1717 e (11) 4693-1432 ou pelo WhatsApp (11) 95630-0728.

Interessados podem se candidatar on-line ou comparecer presencialmente na Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico