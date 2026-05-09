Começam as disputas de futsal da 4ª Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas

Competição da Secretaria de Educação reúne 5,5 mil alunos até outubro

Futsal abre 4ª edição das Olimpíadas Pequenos Esportistas na rede municipal (divulgação/pmmc)

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes iniciou, nesta terça-feira (05/05), as partidas de futsal da 4ª Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas no Ginásio do Bunkyo, na Porteira Preta. O evento, que segue com disputas até o início de junho, integra um calendário esportivo que reunirá 5,5 mil estudantes da rede municipal até outubro, visando promover a cidadania e o desenvolvimento físico por meio da prática esportiva.

O primeiro dia de competição foi marcado pelos jogos das equipes masculinas, envolvendo unidades de Jundiapeba, Quatinga e Barroso. Para os educadores da rede, a iniciativa transcende o desempenho em quadra, focando na formação de bons cidadãos e no impacto social duradouro na vida dos alunos. O futsal é a terceira modalidade desta edição, que também conta com a participação de estudantes da educação especial.

A programação continua nesta quarta-feira (06/05) com a estreia das equipes femininas, reunindo escolas de Jundiapeba, Vila Nova Estação, Chácara Santo Ângelo e Taiaçupeba. As disputas seguem em diversos núcleos esportivos da cidade para garantir a integração dos pequenos atletas de diferentes bairros até a conclusão do torneio no próximo mês.