Itaquá inicia programação do Maio Amarelo com foco na educação viária

A campanha visa conscientizar a população sobre segurança no trânsito

Crédito das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano

A programação contou com blitzes educativas e palestras para motoristas para reduzir acidentes e conscientizar a população sobre segurança no trânsito

A Prefeitura de Itaquaquecetuba iniciou, nesta terça-feira (05/05), as atividades do movimento Maio Amarelo com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, promove uma série de ações educativas, incluindo blitzes em escolas e palestras para condutores e pedestres, visando a formação de uma cultura de respeito e responsabilidade nas vias públicas. A abertura oficial ocorreu na estrada da Água Chata, no Parque Piratininga, com a participação de estudantes da EMEB Olívia Aparecida da Silva Costa Guglielmo em uma blitz orientativa.O cronograma de atividades segue nesta quinta-feira (07/05) com palestras sobre direção defensiva e legislação de trânsito voltadas aos motoristas do transporte público municipal, abordando as principais alterações da Lei nº 14.071/2021. Ao longo do mês, diversas unidades escolares, como as EMEBs Alfredo Gonçalves, Gentil de Moraes Passos e Ítalo Adami, receberão as equipes para conscientizar os alunos sobre a segurança viária. Além das escolas, a programação inclui palestras em consórcios e empresas da região, como a Sabesp, no dia 25 de maio.O encerramento da programação está marcado para o dia 27 de maio, com uma blitz educativa direcionada ao público da melhor idade na praça Padre João Álvares. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro, o foco é formar cidadãos mais conscientes para reduzir acidentes e salvar vidas. O prefeito Eduardo Boigues reforçou que a administração municipal investe em prevenção por entender que a segurança no trânsito depende da atitude individual de cada munícipe.