“Tudo é da mulher hoje em dia”

A frase, frequentemente ouvida em tom de queixa, ignora uma realidade estatística: a maioria dos espaços públicos, profissionais e de liderança ainda mantém uma dominância masculina histórica. Iniciativas voltadas exclusivamente ao público feminino não existem para excluir o cuidado ao homem, mas para responder a lacunas de acolhimento e especialização que a estrutura geral muitas vezes negligencia. Quando questionamos a necessidade de núcleos específicos, esquecemos que a equidade só é alcançada quando reconhecemos necessidades distintas em todas as fases da vida, seja na saúde ou na representatividade social.

Um ambiente especializado é fundamental por oferecer atendimento integral e humanizado em áreas de alta complexidade, como oncologia ginecológica, reprodução assistida e o diagnóstico precoce de doenças que exigem agilidade para garantir a cura. Além da saúde, os núcleos da mulher atuam como redes de apoio essenciais para criar espaços seguros de representação, combater o machismo e fortalecer a atuação feminina na política e na economia. Essas iniciativas funcionam como ferramentas de transversalidade, garantindo que a perspectiva de gênero seja considerada em todas as políticas públicas e serviços. É a busca por igualdade no cooperativismo e a formação de consciência política que permite conquistas locais fundamentais, como a criação de creches e casas de referência. O avanço feminino é como uma sinfonia rítmica e firme; o “click clack” de um salto alto ocupando territórios antes vazios não deve causar incômodo, mas ser reconhecido como um som reconfortante de progresso e justiça social. Valorizar esses espaços é, em última análise, garantir dignidade e visibilidade a quem sustenta os pilares da sociedade.

Afinal, se não fossem as iniciativas de valorização da mulher, quais seriam os espaços destinados a cuidar de quem sempre cuidou de todos?

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