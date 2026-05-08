Molho Picante | Edição 1439

Segurança

Mogi das Cruzes registrou o menor índice de roubos para o mês de março em 25 anos, com uma queda de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O programa Smart Mogi, que utiliza 730 câmeras de monitoramento e inteligência de dados, também impulsionou a redução de 32% nos furtos gerais na cidade. Pelo visto, o cerco digital está deixando os criminosos locais sem nenhuma “área de sombra” para atuar.

Saúde

O projeto mogiano de transparência na saúde foi destaque em seminário estadual de ética ao apresentar um sistema de prestação de contas em tempo real para Organizações Sociais. A ferramenta permite que a sociedade acompanhe gastos continuamente, servindo como modelo nacional de compliance e governança. Em Mogi, o dinheiro da saúde agora tem rastreador, uma vacina e tanto contra a falta de integridade na gestão pública.

Solenidade

O Center Ballet Studio de Dança recebeu o Título de Honra ao Mérito da Câmara Municipal em comemoração ao marco de cinco décadas de atividades. Fundada por Neusa Tanaka em 1975, a escola mantém uma gestão familiar que atravessa gerações e fomenta a cultura na região. Meio século mantendo Mogi no ritmo e provando que a arte, quando tem base sólida, nunca sai do passo.

Projeto aprovado

A Câmara de Mogi aprovou o projeto de lei que garante a distribuição gratuita de protetor solar para pessoas com albinismo e doenças dermatológicas. A proposta, de autoria do vereador Francimário Vieira Farofa, foca na prevenção do câncer de pele através do acesso periódico ao insumo. Um alento necessário para quem precisa de proteção real e não pode ficar à mercê da alta de preços nas farmácias.

Coordenação

A estrutura de comunicação da Prefeitura passou por mudanças nesta semana com a saída de Daelcio Freitas do secretariado municipal. Ana Figueiredo assume a coordenação da área, liderando a estratégia de divulgação e o relacionamento com a imprensa. Com nova coordenação na pista, agora resta saber se o sinal da comunicação oficial vai chegar mais limpo ao cidadão mogiano.