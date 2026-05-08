Feira da Mulher Empreendedora do CCMC terá edição de Dia das Mães

Evento reúne associadas para exposição de produtos e arrecadação de alimentos em prol do Instituto Terra

Feira reúne diversos segmentos de produtos e serviços liderados por mulheres para celebrar o Dia das Mães e apoiar causas sociais.

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realiza, no dia 7 de maio, uma edição especial da Feira da Mulher Empreendedora em celebração ao Dia das Mães. O evento ocorre das 9h às 20h, na Praça “Francisco Pieri Neto”, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo feminino, ampliar o networking entre as associadas e arrecadar doações para o Instituto Terra.

A programação exclusiva para associados contará com novos segmentos, incluindo vinhos, pães artesanais, joias e farmácia de manipulação, além de setores tradicionais como moda, gastronomia e decoração. Entre as atrações, destaca-se a apresentação musical ao vivo de Raquel Miranda, das 17h30 às 20h. No ato da inscrição, as expositoras doaram 1 kg de feijão, que será destinado a projetos de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a diretora social e cultural do clube, Maria Claudia Longato, a feira consolida-se como um espaço estratégico para que as associadas apresentem seus negócios e fortaleçam o compromisso social da instituição. Complementando a ação, a campanha “Vamos Ajudar” manterá pontos de coleta de feijão durante todo o mês de maio na recepção, academia e secretaria do CCMC, aberta também à população em geral.