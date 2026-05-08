Mogi inaugura complexo hospitalar neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inaugura oficialmente neste sábado (09), às 10h, a Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa, localizada na Rua Francisco Affonso de Melo, em Braz Cubas.

Imagem: @madusanffer

O complexo hospitalar de 8 mil m² distribuídos em sete andares representa a conclusão de um processo iniciado em 2011, quando a administração municipal iniciou as tratativas para a transferência do antigo Fórum de Braz Cubas para a implantação da unidade de saúde. Com um investimento total superior a R$ 57 milhões, a estrutura possui 90 leitos e capacidade operacional para realizar 400 partos mensais e 2 mil atendimentos obstétricos de urgência. O hospital gerou 294 vagas diretas de emprego, preenchidas após um processo seletivo que atraiu mais de 40 mil candidatos. O funcionamento efetivo do hospital ocorrerá de forma faseada. No dia 25 de maio, iniciam os atendimentos ambulatoriais do programa Mãe Mogiana, abrangendo consultas multidisciplinares em ginecologia, obstetrícia, pediatria, psicologia e nutrição, além de exames laboratoriais e ultrassonografia. E em agosto, serão enfim ativados os partos, a UTI Neonatal e o alojamento conjunto.

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A operação plena, incluindo o pronto atendimento obstétrico 24 horas e partos de alto risco, está programada para setembro. A estrutura física foi planejada para oferecer fluxos independentes para urgência, internação e ambulatório. O pavimento térreo abriga o pronto atendimento, salas de emergência e a Sala Lilás, voltada ao acolhimento de vítimas de violência. Os andares superiores contemplam salas cirúrgicas, Banco de Leite Humano com atendimento domiciliar, UTIs adulta e neonatal, além de unidades de cuidado intermediário. Entre os diferenciais técnicos estão a curadoria médica por superespecialistas e o espaço “Janela da Vida”, tecnologia que permite à família acompanhar o parto com privacidade.