Mogi celebra semana das mães com bazar e concertos gratuitos

Programação contou com bazar de artesãos e espetáculos temáticos

Programação da Secretaria de Cultura integrou feira de economia criativa no hall da Prefeitura e espetáculos sinfônicos no Theatro Vasques

Foto:(Divulgação/PMMC)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes promoveu nesta semana uma agenda cultural especial em celebração ao Mês das Mães, unindo fomento à economia criativa e apresentações musicais gratuitas. Entre terça e quinta-feira, o hall do prédio-sede da administração municipal sediou o Bazar das Mães, com a participação de artesãos dos programas Mogi Feita à Mão e Oficina Divineira. A iniciativa buscou valorizar o produto artesanal e os produtores locais.

No campo das artes cênicas, o Theatro Vasques recebeu o concerto “Pratas da Casa 2”, executado pela Banda Sinfônica Infantojuvenil, e o espetáculo musical “Simplesmente Mulher”, de Henriette Fraissat. As apresentações abordaram vivências e emoções do universo feminino como homenagem antecipada ao Dia das Mães. Para encerrar a programação desta semana, a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes realiza hoje (08/05), às 20 horas, o concerto da 7ª Sinfonia de Beethoven no Centro Familiar Maria Medianeira, na Vila Oliveira, celebrando também o aniversário da instituição.