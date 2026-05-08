ACE Suzano promove ação de Dia das Mães no Parque Max Feffer

Evento “Cuidar de Quem Cuida” oferece serviços gratuitos de saúde e bem-estar neste sábado; iniciativa busca incentivar o comércio local

Programação contou com bazar de artesãos e espetáculos temáticos

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) realizam neste sábado (09/05), a partir das 9 horas, a ação especial “Cuidar de Quem Cuida” no Parque Municipal Max Feffer. O evento, com concentração no Restaurante Max Fast, celebra o Dia das Mães oferecendo serviços gratuitos de saúde e lazer voltados à valorização das famílias suzanenses.

A programação inclui atividades de bem-estar como limpeza de pele, massagem e manutenção de óculos, além de atendimentos de saúde com aferição de pressão arterial e orientações odontológicas. O público também poderá participar de um aulão de zumba aberto. Integrada à campanha “Compre em Suzano”, a iniciativa promove a interatividade por meio do aplicativo da ACE Suzano, que disponibilizará prêmios instantâneos na “Raspadinha Premiada” para os usuários que realizarem o download da ferramenta.

Para o presidente da ACE Suzano, Cristiano Ferreira Homan, a ação é uma oportunidade estratégica de ampliar a visibilidade da entidade e fortalecer o varejo municipal no período que antecede uma das datas mais importantes do calendário comercial. A presidente do CMEC Suzano, Ingrid Lacerda, reforça que a proposta foca no acolhimento e no fortalecimento do empreendedorismo feminino, integrando o atendimento público à convivência comunitária no parque.