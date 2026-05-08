Linha C202 terá novo itinerário para atender Maternidade Municipal

Ônibus C202 muda rota para facilitar acesso a unidade em Braz Cubas

A partir de 11 de maio, itinerário via Braz Cubas passará pela Rua Francisco Affonso de Melo para facilitar acesso à nova unidade de saúde

A linha de ônibus C202 (Conjunto Santo Ângelo via Braz Cubas) terá seu itinerário alterado a partir da próxima segunda-feira (11/05) para atender a Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa. A adequação, coordenada pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito, visa facilitar o acesso de pacientes e funcionários ao novo complexo de saúde inaugurado neste sábado (09/05), em Braz Cubas.

O atendimento será realizado nos dois sentidos da linha. Para isso, foram instalados dois novos pontos de parada na Rua Francisco Affonso de Melo: um na lateral da Maternidade e outro na calçada oposta, junto ao Hospital Municipal. No sentido centro-bairro, o trajeto passará pelas ruas Guttermann, Francisco Affonso de Melo, Paulo Yassuo Too, do Agricultor e Padre Álvaro Quiñonez Zuninga. No sentido oposto, os veículos percorrerão as ruas Capitão Francisco de Almeida, Paulo Yassuo Too e Francisco Affonso de Melo.

Segundo o secretário de Mobilidade e Trânsito, Felício Kamiyama, a medida integra as ações da prefeitura para garantir que a população usufrua com agilidade do novo serviço de saúde. Embora a cerimônia oficial de inauguração ocorra amanhã (09/05) às 10h, o início efetivo dos atendimentos ambulatoriais, exames e serviços de obstetrícia está agendado para o dia 25 de maio.