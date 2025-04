Mais de 200 motivos fazem com que Suzano comemore os seus 76 anos

Cidade acumula aproximadamente 140 entregas nos últimos oito anos

Suzano chega aos 76 anos com mais de 200 motivos para comemorar. A cidade acumula cerca de 140 entregas nos últimos oito anos, 30 obras encaminhadas e outros 30 eventos previstos para serem realizados a partir do mês de abril, em que se comemora, no dia 2, a data de emancipação político-administrativa do município.

A partir de abril, o planejamento da administração municipal prevê mais um pacote de eventos, organizados por diversas secretarias, que incluirão apresentações, inaugurações, lançamentos e anúncios de novos programas que abrirão caminho para mais avanços na cidade.

Projetos estruturantes também foram aprovados e aguardam licitação para início das obras como a pavimentação no Parque Maria Helena, a pavimentação na Chácaras Nova Suzano e a pavimentação em piso intertravado no Jardim Brasil. Além disso, deverão ser construídas duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma no Jardim Saúde, e outra no Cidade Boa Vista, ambas em processo de licitação.

Também está prevista a construção de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e a assinatura da ordem de serviço para a construção de um Ecoponto no bairro Cidade Miguel Badra, além da contratação de empresa especializada para realizar levantamentos topobatimétricos para microdrenagem na área central.

Na área da Educação, serão instaladas uma creche no Jardim Europa e uma nova escola na região da Casa Branca, por meio de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no Jardim Monte Cristo; a nova escola estadual do Miguel Badra; e ampliação da creche Vila Adelina.

Na área da Saúde, Suzano também ganhará o Hospital Federal a UPA 24 horas de Palmeiras; o Centro de Apoio à Criança com Deficiência; as UBSs nos bairros Parque do Colégio, Jardim Saúde e Cidade Boa Vista; o Caps 24 horas na região norte; e a Clínica da Família em Palmeiras.

No âmbito da infraestrutura viária, serão garantidos serviços que viabilizarão a duplicação da avenida Jorge Bey Maluf; a alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21); o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen; e a pavimentação da avenida Miguel Badra. Nesse contexto, também contribuirão para as melhorias na circulação na cidade a implantação do Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno e a inauguração da nova sede da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos..

Na área da Segurança, serão instalados o Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) e a nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. Para a cidade, ainda serão proporcionados o Centro de Bem-Estar Animal, no Parque Max Feffer; o Centro Unificado de Serviços (Centrus) de Palmeiras; o Parque de Esporte e Cultura de Palmeiras; o Conselho Tutelar de Palmeiras; o Centro de Educação Ambiental no Parque do Mirante; o novo sistema de Controle de Inundações no Parque Maria Helena e na Vila Maluf; a urbanização da comunidade do Jardim Monte Cristo; e a requalificação da Lagoa Azul.

O prefeito Pedro Ishi destacou a evolução que vem ocorrendo na cidade desde 2017. “Nosso município está sentindo os efeitos positivos de um trabalho feito com profissionalismo e respeito às pessoas. Tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe conduzida pelo sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, que transformou Suzano de uma maneira jamais vista nos seus 75 primeiros anos de emancipação político-administrativa. Temos vivido uma nova era, de amor à cidade e aos seus cidadãos”, ressaltou.

O chefe do Poder Executivo suzanense ainda frisou que o município manterá essa curva de crescimento com tudo que está para ser concretizado. “Temos muitos motivos para comemorar, não só pelo que já foi feito, mas pelo que está por vir. Temos novos projetos voltados aos diferentes setores que impactam diretamente na qualidade de vida da população. Estamos muito mobilizados para continuar trabalhando pelos moradores, buscando manter nossa cidade nesse nível de desenvolvimento e fazendo com que Suzano se torne cada vez mais relevante nos cenários regional, estadual e nacional”, pontuou Pedro Ishi.

