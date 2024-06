Maio Amarelo contou com ações de educação para o trânsito com mais de 4 mil atendimentos em ações de educação para o trânsito

Durante todo o mês de maio, mais de quatro mil pessoas participaram da programação

Com atendimentos chegando a mais de quatro mil pessoas, as ações de educação para trânsito e segurança viária desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana durante o Maio Amarelo contou com atividades voltadas a todos os públicos e realizadas em diversas regiões da cidade, durante todo o mês.

Neste ano, o Maio Amarelo teve como tema “A paz no trânsito começa por você”. O movimento, realizado em todo o Brasil, chama a atenção da população sobre a necessidade de um comportamento mais seguro no trânsito e para o respeito à sinalização para evitar acidentes, sequelas e mortes.

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, João Marcos Souza, “A educação para o trânsito ajuda muito a evitar acidentes e salvar vidas. Nos últimos anos, Mogi das Cruzes vem diminuindo os números de mortes em ocorrências e continuamos na busca da meta de diminuir ainda mais”.

Desde a criação do Departamento de Educação para o Trânsito e Segurança Viária, em 2021, mais de 50 mil pessoas já foram atendidas pelas ações realizadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Somente neste ano, oito mil pessoas já foram atendidas pelas atividades desenvolvidas pelo departamento.

Souza complementa que, “durante o Maio Amarelo, tivemos 4 mil atendimentos diretos, ou seja, as pessoas que receberam material educativo, participaram das ações e palestras”.

Toda a programação do Maio Amarelo contou com a participação dos parceiros: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, Cresamu, DER e Detran/SP.

Atividades foram desde palestras a Simulado Emergência