Magia do Natal chega à Vila Oliveira com a tradicional chegada do Papai Noel

A magia do Natal vai invadir a avenida Capitão Manoel Rudge, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes, a partir do dia 13 de novembro, às 18h30, com a tão esperada chegada do Papai Noel. O evento é uma realização da Associação Vila Oliveira, com apoio do Sincomércio do Alto Tietê e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Mogi das Cruzes.

A abertura da temporada natalina promete encantar toda a família com uma decoração iluminada, atrações especiais e muita alegria. Um dos destaques da programação será a divertida máquina de prêmios Sincomércio/CDL, onde o público poderá participar de uma pescaria de descontos exclusivos e prêmios especiais.

A ação também conta com o apoio da plataforma Soulcial, que incentiva a doação de notas fiscais. Quem participar e doar suas notas fiscais por meio da plataforma recebe R$10 de bônus e ainda concorre a mais de R$22 mil em prêmios e cashback. É uma oportunidade de ajudar, economizar e ganhar, ao mesmo tempo em que contribui com causas sociais.

Com o lema “Venha! Moro aqui, compro aqui, ganho aqui.”, a iniciativa reforça o espírito natalino e incentiva o fortalecimento do comércio local, valorizando quem vive e consome em Mogi das Cruzes.

O Papai Noel chega no dia 13 de novembro, às 18h30