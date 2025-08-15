Maestro de Mogi conquista 2º lugar em concurso nacional de regência

Personalidade será regente em dois concertos na Sala Cecília Meireles

O maestro mogiano Cleber Felipe Harmon conquistou o 2º lugar no 1º Concurso de Regência Maestro Isaac Karabtchevsky, realizado pela Orquestra Petrobras Sinfônica. O resultado foi divulgado na sexta-feira (8), no Rio de Janeiro-RJ. O edital reuniu regentes de todo o país e premiou talentos com reconhecimento nacional e oportunidades artísticas.

Além da classificação, Harmon recebeu premiação em dinheiro e foi convidado para reger dois concertos na Sala Cecília Meireles, no Rio, em novembro deste ano.

O secretário municipal de Cultura, Guilherme Dela Plata, ressaltou a importância da conquista. “É um orgulho para nós vermos uma pessoa que é fruto dos programas fomentados pela municipalidade, ganhando visibilidade e o reconhecimento técnico da sua arte em locais tão importantes para a cultura nacional”, disse.

Harmon iniciou sua formação no projeto Canarinhos do Itapety, que atendia crianças e adolescentes da rede municipal e de bairros periféricos, usando o canto coral como ferramenta de inclusão social. Também integrou a Orquestra Minha Terra Mogi: “Iniciei ali minha formação musical, passando pelo coral do Canarinhos e pela Orquestra Minha Terra Mogi – experiências que consolidaram uma base sólida para minha trajetória artística e educacional”, relembra. “Hoje, sinto orgulho em poder retribuir como professor e regente nesses mesmos espaços que me ofereceram a formação base”.

Para o maestro, a experiência no concurso reforçou sua visão sobre o papel da música. “Essa experiência no 1º Concurso de Regência Isaac Karabtchevsky reafirmou em mim o poder transformador da música. Conectou regentes de histórias e vivências diferentes, mostrando que, quando vivida de verdade, a música se torna conexão humana e instrumento de transformação. Por isso, acredito profundamente na importância de projetos que têm a arte como ferramenta de transformação social — são esses espaços que revelam talentos, constroem caminhos e mudam vidas”, afirmou.

Licenciado em Música pela Universidade Mozarteum de São Paulo, pós-graduado em Regência Orquestral e atualmente cursando pós-graduação em Pedagogia Vocal pela FACEC, Harmon é regente e diretor artístico do Coral Musicativa de Mogi das Cruzes, responsável por trazer à cidade obras como Oratório de Noël (Camille Saint-Saëns), Misa Criolla (Ariel Ramírez) e Carmina Burana (Carl Orff). É também idealizador da primeira Semana do Canto Coral em Mogi, regente da Mogi Chamber Orchestra e da Orquestra Infantojuvenil Minha Terra Mogi.



