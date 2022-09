Mãe procura por filho desaparecido em Mogi há seis meses

A dona Maria Aparecida não sabe mais a quem recorrer. É que o seu filho Jonatha Campos Moreira está desaparecido desde o dia 29 de março. A família mora no Botujuru.

No dia do desaparecimento, Jonatha foi encontrar com uns amigos no centro, por volta das 21h30, depois de ter ido na casa da namorada. Depois, avisou a mãe que estava no Terminal Central para pegar o ônibus para casa. “Eu fiquei preocupada, porque percebi que ele tinha bebido, ele não sabia dizer qual ônibus tinha pegado”, conta Maria. Por volta das 23h, a mãe voltou a ligar. “Aí ele só me pediu desculpa e disse que era obrigado a sair de casa”, lembra.

De acordo com a mãe, Jonatha era um homem trabalhador e honesto. “Ele sempre me avisava onde estava, quando saía do trabalho, mandava foto dos lugares”, diz a mãe, preocupada. Ela conta que ele trabalhava na Bimbo e que no dia em que desapareceu, foi cortar o cabelo porque suas férias terminariam no dia seguinte.

Maria Aparecida conta que um amigo de Jonatha viu ele na semana passada, perto da Santa Casa de Mogi. Ela ressalta que o filho não tinha problemas com ninguém.

Quem vir o Jonathan, pode entrar em contato pelo (11) 98301-4253 ou pelo 190.