Lojas do Mogi Shopping estão com 15 vagas de emprego abertas

O Mogi Shopping abriu novas oportunidades, conforme o painel de vagas com informações dos lojistas, para quem está em busca de emprego. São 15 postos de trabalho em segmentos diversos, mas, principalmente, em atendimento a clientes e vendas. No KFC, por exemplo, são quatro vagas para atendentes e uma para gerente.

Todas as oportunidades disponibilizadas no painel são destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 25/09/2023

01 – KFC

Cargo: Atendente (4 vagas)

Descrição: Para atuar no atendimento de clientes, limpeza e organização, montagem de pedidos e cozinha. São 4 vagas. Horário: 15h às 23h20. Salário: R$ 7,05 a hora / R$ 1.450,00 a R$ 1.500,00 + prêmios. Entregar currículo na loja ou enviar para o e-mail kfcmogi@grupoallinvest.com.br

02 – KFC

Cargo: Gerente

Descrição: área de especialização profissional em: alimentação / gastronomia – lanchonete, fast food, cafeteria. Regime de contratação: efetivo – CLT. Jornada Período Integral. Enviar currículo para o e-mail kfcmogi@grupoallinvest.com.br ou entregar direto na loja.

03 – Gendai

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Vaga para quem tem idade a partir de 18 anos, formação no ensino médio, disponibilidade de horário. Preferível residência em Mogi das Cruzes e região. Não precisa ter experiência. Interessados devem encaminhar currículo para: gendaimogi@gmail.com.

04 – Gendai

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Vaga para ajudante de sushiman, com idade a partir de 18 anos, com formação no ensino médio e disponibilidade de horário. Preferível residência em Mogi das Cruzes e região. Não precisa ter experiência. Interessados devem encaminhar currículo para: gendaimogi@gmail.com.

05 – Surfinn

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Contrata-se operadora de caixa maior de idade, com disponibilidade de horário. Experiência mínima de 6 meses. Levar currículo na loja e deixar com Larissa, após as 14h.

06 – Chocolates Brasil Cacau

Cargo: Atendente

Descrição: Vaga para atendente de loja, com disponibilidade de horário. Preferência para quem tenha experiência em comércio. Entregar currículo na loja ou enviar para o e-mail: mogi.shopping@chocolatesbrasilcacau.com.br

07 – Smart Technology

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário ter a partir de 18 anos e ensino médio completo, além de disponibilidade de horário e residir próximo ao shopping. Experiência no segmento de capas para smartphones, smartwatches e acessórios. Currículos devem ser encaminhados para o e-mail: alineramos23.ar@gmail.com

08 – Ótica Chilli Beans

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Importante ter experiência em vendas (diferencial em ramo ótico), além de disponibilidade de horário; e conhecimento do Pacote Office (Excel). Encaminhar currículo para o e-mail: oticachillibeansmogishopping@gmail.co

09 – Puket

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Ser comunicativa e proativa e ter disponibilidade de horário são requisitos. Ter experiência com vendas será um diferencial para se candidatar. Currículo deve ser enviado para puket.mogishopping@oul.com.br.

10 – Unhas Cariocas

Cargo: Atendente

Descrição: Irá atuar como Manicure/Pedicure/Alonguista. É necessário ser maior de 18 anos, com experiência, e formação em cursos na área. Horário: a definir. Importante residir em Mogi das Cruzes e região. Encaminhar currículo para mms@unhascariocas.com.br

11 – Capodarte

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário ser maior de 25 anos; ser comunicativa e proativa, além de gostar de vendas. Importante ter disponibilidade de horário. Enviar currículo para o whatsapp (11) 98502-5431 ou deixar na loja física.

12 – Espaço Acessórios

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Irá atuar no atendimento e fidelização de clientes, com vendas de acessórios para celulares. Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Enviar currículo para: lmogi@espacoacessorios.com.br