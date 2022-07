Linha C204 volta a passar pela rua Darci Pereira a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (01/08), os ônibus da linha C204 (Jardim Aeroporto III via Conjunto do Bosque) voltarão a passar pela rua Darci Pereira em seu itinerário. A medida foi adotada após a resolução de problemas que comprometiam a segurança do tráfego de veículos pesados pela via.

A passagem dos ônibus pela rua Darci Pereira havia sido interrompida em 22 de novembro do ano passado, após análises realizadas pela Defesa Civil de Mogi das Cruzes constatarem problemas causados pelas chuvas na via e na rua Salvador Cabral. Novas verificações foram realizadas recentemente no local e atestaram a possibilidade de retorno do atendimento.

O retorno do atendimento da linha C204 à rua Darci Pereira facilitará o acesso dos moradores da região ao transporte coletivo. O ponto de ônibus existente na via também terá seu funcionamento restabelecido.

A linha C204 possui 46 atendimentos diários, somando-se os dois sentidos da linha, atendendo bairros como o Jardim Aeroporto, o Jardim Planalto e Conjunto Residencial do Bosque. Da região central, as partidas ocorrem no Terminal Central e, do bairro, as saídas dos ônibus ocorrem da rua Gabriel D’Anunzio.