Lindt inaugura loja em Mogi das Cruzes

A Lindt, líder global na categoria de chocolates premium, confirma a inauguração de mais uma loja no Brasil: no dia 27 de julho, a marca chegará no Mogi Shopping, bairro Jardim Armenia. Seguindo o plano de expansão, com o intuito de encantar os brasileiros com seus chocolates, essa é a 61ª loja própria da marca no país, sendo a 29ª no estado de São Paulo.

A partir de agora, os consumidores da região do Alto Tietê poderão conhecer de perto o vasto portfólio de chocolates da marca com mais de 120 criações dos Maîtres Chocolatiers Lindt, além de contar com os produtos para as principais datas sazonais, como: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal.

A loja tem espaço Pick&Mix onde o consumidor pode escolher entre mais de 20 sabores diferentes das trufas LINDOR, podendo ser comprados individualmente ou por peso, e colocados em embalagens especiais, para entregar presentes deliciosos e sofisticados. Além das barras das linhas EXCELLENCE, Swiss Classic, Les Grandes, Creation, Gold, entre muitas outras opções, sabores e formatos.