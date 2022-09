Liderança humanizada gera maiores resultados

A aceitação do trabalho remoto como forma permanente de atuação profissional, é bem vista por colaboradores, mas exige uma adaptação criteriosa dos líderes à nova realidade de gerenciamento de pessoas.

A diretora executiva da empresa de investimento em renda fixa, Pmais, Manoela Ramaldes, afirma a importância de ter uma atenção maior na adoção desse modelo. “Uma liderança humanizada é empática e se coloca no lugar do outro. O líder precisa olhar e tratar as situações de forma aberta, sem preconceitos ou pré-julgamentos e ouvir toda sua equipe. Sempre terá uma opinião agregadora”, explica.

Antigamente, os chamados ‘chefes’ acreditavam que era possível separar a vida profissional do pessoal e tratavam seus subordinados máquinas que deviriam entregar produtividade custe o que custar. Com a evolução do mercado corporativo, passou-se a se levar em conta as particularidades, atitudes, valores e, também, os sentimentos do profissional.

Manoela reforça que um bom gestor que tem concepção de que essa atitude gera engajamento dentro da instituição, consegue visualizar uma maior dedicação de seus colaboradores. “Todos buscam e precisam de um ambiente favorável ao desenvolvimento pessoal e profissional, pessoas que encontram estes fatores em uma empresa dificilmente a deixarão”, completa.