Letusa Beauty oferece cuidados com a sua pele, cílios e sobrancelhas

Beleza e cuidados com a pele são fundamentais hoje em dia

Nos dias atuais, a beleza e o cuidado com a pele, cílios e sobrancelhas estão em alta. As mulheres aprenderam a se valorizar, buscando sempre alternativas que as deixem mais bonitas e com a autoconfiança em dia.

Com esse objetivo, Letusa Gomes, que atua no ramo estético desde 2021, abriu neste ano a empresa Letusa Beauty, em Mogi das Cruzes. Com tratamentos direcionados para quem gosta de se cuidar, oferece design de sobrancelhas, reconstrução das sobrancelhas com microagulhamento, os procedimentos Brow Lamination e Lash Lifting e a nanopigmentação das sobrancelhas. Além disso, possui o tratamento Hidragloss, Peeling Black Peel e remoção a laser de tatuagem e micropegmentação. O clareamento de axila e virilha e o tratamento de cicatrizes e estrias também são procedimentos procurados na Letusa Beauty.

De acordo com a proprietária, o que é mais visado pelas clientes são o Browm Lamination, que redefine o formato das sobrancelhas ao alinhar e estruturar os fios, proporcionando um efeito de sobrancelhas volumosas e bem modelas, e a remoção a laser, que é eficaz na retirada de tatuagens e micropgmentações indesejadas. “Na remoção, utilizamos tecnologia de ponta para garantir a segurança da pele”, revela a proprietária.

A Letusa Beauty tem um tratamento com suas clientes totalmente personalizado, aliado à inovação técnica. “Utilizo tecnologias avançadas, como o laser para remoção de pigmentos, e procedimentos detalhados, como nanopigmentação fio a fio e Brow Lamination, sempre com foco em resultados naturais e na saúde da pele. O cuidado dedicado a cada cliente torna a experiência única”, comenta Letusa.

Como queridinho do local, o Peeling Black Pell, ou como é mais conhecido: Peeling de Hollywood, utiliza uma máscara de carbono ativado para uma limpeza profunda da pele, diminuindo poros dilatados, manchas e sinais de envelhecimento, além de melhorar a textura da pele. O resultado é uma pele mais luminosa e renovada.



Rua Cruzeiro do Sul, 660 – Vila Oliveira – Mogi das Cruzes

Instagram: @letusa_beauty

Telefone: (011) 93012-2299

