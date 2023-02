Kelen Chacon sai da Secretaria de Cultura de Mogi

Kelen Chacon não é mais secretária de Cultura de Mogi. O anúncio foi feito pela própria Kelen e pelo prefeito Caio Cunha, nas redes sociais. O motivo seria a saúde da agora ex-secretária.

“Ela foi guerreira. Mesmo enfrentando dificuldades em sua saúde, ela se manteve firme trabalhando 2 anos pela nossa cidade. Ela é guerreira! Decidiu abrir mão de um cargo desejado, do status de estar no primeiro escalão de um governo municipal para cuidar do que é mais valioso: sua saúde”, escreveu o prefeito.

Kelen desabafou sobre como os últimos dois anos foram desafiadores para a sua saúde. “Em dezembro de 2021, passei 48h na UTI, peguei Covid três vezes e em novembro de 2022, tive uma pneumonia tão forte, decorrente da terceira Covid, que ainda estou acompanhando suas sequelas. Minhas lutas nestes dois anos foram bem duras”, disse.

Ela aproveitou para agradecer à equipe da Secretaria, ao prefeito Caio Cunha e à vice Priscila Yamagami pela confiança. “Eles me deram a oportunidade de sonhar e realizar muito por nossa Mogi, e também, foram gentis e compreensivos com meu pedido de afastamento. Mesmo fora da Secretaria, continuarei servindo à municipalidade e ao nosso projeto de uma cidade para pessoas emancipadas, críticas e mais felizes”.

O secretário-adjunto, Eder Veiga, assume a pasta interinamente – até o momento, não há um novo nome definido para a titularidade da secretaria.