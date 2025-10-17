Juventude em movimento

O protagonismo juvenil em Mogi das Cruzes ganha destaque com iniciativas como o Parlamento Estudantil 2025, que recentemente diplomou 46 estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. A experiência permite que jovens vivenciem na prática o funcionamento da Câmara Municipal, participem de sessões simuladas e elejam suas próprias mesas diretivas. Mais do que uma atividade escolar, trata-se de um exercício de cidadania e responsabilidade.

Projetos como esse mostram que o interesse pela vida pública e pelo engajamento social não é exclusividade de adultos. Ao aproximar os estudantes do processo legislativo, a cidade investe em uma geração capaz de discutir soluções, dialogar e entender a importância das decisões coletivas. São jovens que aprendem na prática valores essenciais como respeito, colaboração e ética.

Além do aprendizado cívico, a participação em programas desse tipo desperta criatividade e iniciativa. Cada proposta, cada debate e cada votação simulada contribuem para formar cidadãos conscientes e protagonistas de seu próprio futuro. São experiências que, muitas vezes, marcam escolhas profissionais e trajetórias pessoais, mostrando que a política e a sociedade não são distantes da realidade juvenil.

A iniciativa reforça também a necessidade de espaços que incentivem o protagonismo jovem em diferentes áreas: cultura, ciência, esportes e projetos sociais. Mogi das Cruzes dá o exemplo ao oferecer oportunidades concretas para que os adolescentes entendam que podem fazer a diferença, mesmo antes de completarem a maioridade.

É nesse contato com a prática que se formam líderes mais preparados, críticos e sensíveis às demandas da cidade. O Parlamento Estudantil é uma prova de que investir em jovens é investir no futuro de Mogi, promovendo participação, aprendizado e, acima de tudo, cidadania ativa desde cedo.

