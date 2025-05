Justiça Eleitoral inaugura nova sede dos cartórios em Mogi das Cruzes

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) inaugurou na sexta-feira (16) a nova sede dos cartórios eleitorais das 74ª, 287ª e 319ª Zonas Eleitorais. Localizada na rua Professor Flaviano de Melo, no centro de Mogi das Cruzes, a unidade atende eleitores dos municípios de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Guararema.

A nova estrutura conta com quase dois mil metros quadrados e foi pensada para oferecer mais conforto ao público e aos servidores, com área de fácil acesso, próxima ao terminal central de ônibus.

“Agora, possuímos instalações dignas para entregar uma prestação de serviço como o eleitor merece”, afirmou o presidente do TRE-SP, desembargador Silmar Fernandes, durante a cerimônia de inauguração. Ele destacou que os serviços eleitorais também estão disponíveis na internet, na página de Autoatendimento Eleitoral, mas que ainda existem pessoas excluídas digitalmente. “Elas precisam vir ao cartório para fazer o alistamento (emissão do 1º título), a transferência de domicílio, pegar a certidão de quitação eleitoral para acessar outros documentos. Agora, nesta nova sede, elas vão se sentir cidadãs de fato”, disse.

As três zonas eleitorais instaladas na nova sede reúnem, ao todo, 390.748 eleitores, distribuídos em 137 locais de votação e 1.130 seções eleitorais. Só em Mogi das Cruzes, são 339.414 eleitores, com 116 locais e 980 seções. Em Biritiba Mirim, o eleitorado é de 24.819 pessoas, divididos em nove locais e 72 seções, enquanto Guararema tem 12 locais e 78 seções para o eleitorado de 26.515 eleitores.

As 74ª e 287ª Zonas Eleitorais atendem apenas Mogi das Cruzes. Já a 319ª Zona Eleitoral, é responsável por atender Biritiba e Guararema, além de parte do eleitorado mogiano.

A chefe da 319ª ZE, Eliane Sobrinho, destacou que a nova sede proporciona mais conforto ao público. A chefe da 287ª ZE, Juliana da Conceição, também comentou a melhoria nas condições de trabalho: “Mudaram as nossas condições de trabalho e do atendimento ao eleitor, tudo melhorou”. Já o chefe da 74ª ZE, Marcos Chaves, afirmou que a mudança permite oferecer um “serviço eleitoral de mais qualidade. Apesar de ter sido inaugurada nesta sexta, a nova instalação já estava em funcionamento desde o ano passado.

O juiz da 74ª ZE, Gustavo Alexandre, disse que a inauguração é um marco para a região. “Mais do que uma obra física, é uma conquista e reflete o compromisso da Justiça Eleitoral em melhorar as condições de trabalho e o atendimento ao público. É um prédio moderno e acolhedor.”

A aquisição de instalações próprias e a assunção dos encargos financeiros de cartórios do estado fazem parte de um projeto implantado pelo TRE-SP em 2022. Atualmente, a maioria das unidades ocupa prédios cedidos pelas prefeituras.

