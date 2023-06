Jundiapeba terá exposição de artes plásticas “Consciência Indígena”

Acontece na próxima sexta-feira (23/06), às 18 horas, a inauguração da exposição Consciência Indígena, que reúne 53 imagens sob a técnica da colagem e pintura expressadas pelo olhar das crianças e adolescentes participantes da oficina de artes visuais do Jabuti Prema, que executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Organização Jabuti, em parceria com a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, representada pela Secretaria de Assistência Social. Com entrada franca, a mostra poderá ser conferida até o dia 25 de agosto, das 13 às 16 horas, na Rua Laurindo Pereira, 498 – A, em Jundiapeba.

A oficina de artes visuais e curadoria da exposição, estão sob o comando da artista plástica Lídia Costa, que ministra as aulas semanalmente no Prema. Ela explica que a ideia da mostra surgiu do desdobramento de uma visita com o grupo ao Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, especialmente para a exposição que esteve em cartaz no primeiro bimestre, “Nhe’ẽ Porã:- Memória e Transformação” que propôs ao público uma imersão em uma floresta cujas árvores representam dezenas de famílias linguísticas às quais pertencem as línguas faladas hoje pelos povos indígenas no Brasil.

“Os trabalhos das crianças e jovens do Prema fazem uma reflexão sobre as diferenças culturais, sociais, econômicas e ambientais e um apontamento crítico sobre os disparadores das injustiças e das violações dos direitos humanos, entre tantas, a dos povos originários, que, em seu saber, compreendem genuinamente sobre as organizações da vida enquanto totalidade da natureza, e, sem a sua emergencial preservação, não haverá futuro para as novas gerações do planeta”, detalha Lídia.

Prema

O Jabuti Prema atua no distrito de Jundiapeba – um local periférico, vulnerável e estigmatizado – como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Organização Jabuti. São atendidos, mensalmente, 110 crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos com oficinas de artes, esportes, dança, fotografia, música, entre outras. O Prema ainda apoia as famílias com a doação de cestas básicas e assistência social necessária.

O nome foi escolhido pela Organização Jabuti porque a palavra Prema significa amor em Sânscrito. “E é isso que fazemos aqui: cultivamos sonhos, plantamos amor e temos um compromisso irredutível e permanente com a garantia de direitos e proteção de todas as crianças e adolescentes que de alguma forma passam por nós. Nossa prioridade é promover o desenvolvimento humano em comunidades socialmente excluídas por meio da educação e assistência social, buscando a formação de cidadãos criativos, críticos e transformadores de sua realidade social”, destaca a coordenadora Denise Evangelista.

Mais informações sobre como ajudar a Organização e contribuir com suas ações, podem ser obtidas no site www.jabuti.org.br.