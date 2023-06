Judoca mogiano representará o Brasil no Panamericano, no Peru

Aos 12 anos, o atleta de Mogi das Cruzes (SP), Miguel Valezini, atleta do Centro de Treinamento Físico Thiago Cachoni, no bairro de Jundiapeba, conseguiu um grande feito: se classificar, na categoria sub 13, para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano, que será realizado em Lima, no Peru, entre os dias 12 e 16 de julho de 2023.

Contudo, para que Miguel possa ser esse representante brasileiro em solo estrangeiro, o atleta precisa juntar R$ 11 mil ainda neste mês de junho.

“Esse campeonato é muito importante para mim e para a minha carreira, afinal, meu maior sonho é ser atleta da seleção brasileira e ser campeão olímpico”, conta Miguel.

Ainda novo, Miguel sabe da importância das empresas e das prefeituras, especialmente, ajudarem os esportistas locais.

“´É um orgulho, para mim, representar Mogi das Cruzes e o Brasil lá fora. Mas, para eu chegar aonde quero, preciso de apoio. O incentivo ao esporte é essencial, inclusive, para outras crianças na minha idade que podem ver uma oportunidade de vencerem na vida”, finaliza Miguel Valezini.

Para apoiar o atleta, é possível contribui pelo site, clicando aqui!