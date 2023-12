Jovens aprendem sustentabilidade com projeto de cinema

As escolas estaduais E.E. Whashington Luiz, E.E. Aprígio de Oliveira, E.E. Profª Vania Aparecida Cassará e E.E.Dr. Arlindo Aquino de Oliveira, de Mogi das Cruzes, e a E. E. Profª Rosa Maria de Souza e E.E. Profª Olga Chakur Farah, de Salesópolis, foram convidadas para participar de um projeto sustentável de cinema que reforça a importância de se preservar o meio ambiente através de práticas sustentáveis diárias. O projeto é o Cine Eco e beneficiou 3,6 mil estudantes, entre 10 e 18 anos, destas escolas da região.

Por meio de oficinas profissionais de cinema, os estudantes aprenderam a respeitar o meio ambiente e a manterem hábitos mais sustentáveis a fim de preservar os recursos naturais e renováveis. Para isso, alguns estudantes foram convidados a participarem de oficinas de curta-metragem com temas socioambientais e também assistirem sessões de cinema (curtas) em uma estrutura inflável de 15 metros. Eles também participaram de interações teatrais e workshops sobre uso de água e energia, reciclagem e segurança no trânsito.

O projeto Cine Eco é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet) pela Patrícia Henrique com o patrocínio da Niterra. A ação conta com o apoio da Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzes, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

É uma ação sustentável que já beneficiou mais de 50 mil estudantes, somando todos os locais pelos quais já percorreu pelo Brasil. Desde 2015 já passou pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná.

Mais informações do Cine Eco podem ser conferidas no site http://cineeco.com.br e na página do facebook/Patricia.Henrique.Cultural.