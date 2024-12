Jornalista Mogiana concorre a prêmio nacional de música

Colunista do jornal A Semana foi indicada em duas categorias na edição do Prêmio Profissionais da Música



Tatiana Valente, jornalista de Mogi das Cruzes, foi indicada pela segunda vez ao Prêmio Profissionais da Música, concorrendo na categoria “Canais de Divulgação de Música do Sudeste”. Criadora do blog Falando em Sol, Tatiana avança para a etapa de votação popular, com a premiação final prevista para Brasília.

Criado em outubro de 2020, o Falando em Sol nasceu durante a pandemia como uma forma de divulgar o trabalho de artistas independentes. Sensibilizada pela falta de oportunidades para músicos durante o isolamento, Tatiana decidiu criar um espaço sem fins lucrativos dedicado à música, especialmente à cena cultural de Mogi das Cruzes.

O blog, que já reúne mais de 700 postagens, é um espaço de entrevistas, resenhas e resgates históricos. Com reconhecimento crescente, o projeto já recebeu materiais de músicos de várias partes do Brasil e até do exterior. Tatiana administra o blog sozinha, sem equipe ou patrocínio, mostrando a dedicação e paixão pelo jornalismo musical.

O Prêmio Profissionais da Música (PPM) está na 8ª edição e valoriza iniciativas que apoiam a divulgação da música brasileira. Tatiana concorre na categoria “Convergência – Canal de Divulgação de Música do Sudeste”. A votação popular acontece no site www.ppm.art.br até o dia 23 de dezembro. Os semifinalistas serão selecionados por um conselho com nomes renomados, como Roberto Menescal e Patrícia Palumbo.

Tatiana destaca que a maior alegria é representar Mogi das Cruzes e dar visibilidade aos músicos locais. Em suas palavras: “Nós sabemos como ter um espaço na mídia é difícil, então criei meu próprio canal, sem fins lucrativos, para apoiar os artistas. Ter o reconhecimento de profissionais da música me dá a certeza de que estou no caminho certo. Eu me sinto vencedora já com a indicação. É o reconhecimento de um trabalho diário, de pesquisa, curadoria. Quando comecei o blog há quatro anos queria retomar a minha carreira, fazer um portifólio pra voltar ao mercado de trabalho. O jornalismo musical era um sonho distante, uma forma de ficar perto da música.”

Tatiana Valente transforma o amor pela música em uma plataforma de apoio aos artistas independentes. A indicação ao PPM reafirma a importância de iniciativas voluntárias como o Falando em Sol, mostrando que o jornalismo musical independente também merece reconhecimento nacional.

Acesse o blog www.falandoemsol.com.br para conhecer o trabalho de Tatiana e, se quiser apoiar essa iniciativa, vote até o dia 23 de dezembro no site: https://www.ppm.art.br/index.html

