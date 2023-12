Jornalista Felipe Ruffino é o novo colunista do Portal Africanize

Com uma carreira consolidada no jornalismo, Felipe Ruffino se tornou um nome reconhecido pela sua atuação ativa na conscientização sobre temas sociais, especialmente relacionados à causa racial. Através de suas redes sociais e canais de comunicação, ele utiliza sua voz junto aos mais de 15 mil seguidores para levantar questões importantes e propor reflexões, abordando desde a história da luta contra o racismo até a importância da valorização da diversidade nas mais diversas áreas.

A partir de agora ele soma à equipe do Portal Africanize, que também tem um nome consolidade na mídia, abordando assuntos do mesmo segmento.

“É uma honra integrar o time do Africanize. Em um cenário onde ainda enfrentamos desafios decorrentes do racismo, veículos que abordam essas temáticas são cruciais. Estamos construindo um espaço para reflexões, aprendizados e, acima de tudo, para quebrar paradigmas que perpetuam a desigualdade racial”, comenta Ruffino.

Felipe Ruffino é jornalista pós-graduando em Assessoria de Imprensa e Gestão da Comunicação pela Anhembi Morumbi. Com onze anos de experiência, possui cursos de extensão em gestão de crise, assessoria de imprensa, marketing digital, planejamento de conteúdo para marcas e Relações Públicas.

Tem experiência em assessoria de imprensa; comunicação interna; conteúdo para marca; marketing de conteúdo; social media; planejamento estratégico; gerenciamento de crises e gestão de equipe.

Já atendeu a Prefeitura de Mogi das Cruzes, Pfizer, Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital Municipal da Brasilândia, Pmais Digital, Agrada Produções, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, CASACOR e Tjama.