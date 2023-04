Jornal A Semana recebe moção de aplausos pelos 25 anos de fundação

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (18), o Legislativo mogiano aprovou por unanimidade a Moção nº 54/2023 de autoria do vereador Zé Luiz. A propositura visa parabenizar o jornal A Semana pelos seus 25 anos de existência, que serão comemorados no dia 8 de maio.

“Ao longo destes 25 anos, o jornal acompanhou e noticiou grandes acontecimentos que fizeram de Mogi a cidade que é hoje. E, com o tempo, também acompanhou as novas tendências da comunicação, com o fortalecimento do portal de notícias, atualizado diariamente, das redes sociais e do podcast. Um jornal gratuito, impresso, semanal, isento e responsável”, declarou o autor da iniciativa.

Outros parlamentares também se manifestaram para parabenizar o semanário. O vereador Gustavo Siqueira falou sobre a imparcialidade do trabalho da equipe e a forma como o A Semana está presente na sociedade mogiana há vários anos. “O João Manoel, um dos fundadores, era amigo do meu avô, Ivan Siqueira. Não posso também deixar de destacar como o jornal vem acompanhando as mudanças na comunicação, com a Internet”, disse.

Festa de aniversário

Maurinho do Despachante também elogiou a presença do A Semana nas redes sociais. “Parabéns a todos que contribuem para que o jornal esteja sempre presente na vida dos mogianos”.

O presidente do Legislativo, Marcos Furlan, diz que a data é marcante. “Não é fácil para uma empresa comemorar 25 anos. O jornal não só sobreviveu como acompanhou todas as mudanças tecnológicas”.

Furlan lembrou também que o jornal A Semana estará comemorando as bodas de prata em festa no dia 10 de maio, no Château Ma Vie. Ainda há convites disponíveis. Mais informações pelo (11) 99850-4458.