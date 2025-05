Jornal A Semana é parabenizado por autoridades regionais

Figuras públicas elogiam a trajetória do semanário

Marcos Damasio

Deputado estadual de São Paulo

“Parabenizo o jornal A Semana pelos seus 27 anos de trajetória firme e respeitada no Alto

Tietê. Ao longo dessas quase três décadas, o jornal se consolidou como um dos pilares da informação regional, sempre pautado pela responsabilidade, ética e compromisso com a verdade. Faço aqui um reconhecimento especial à jornalista Fabíola Pupo, superintendente deste veículo de comunicação, que com talento, sensibilidade e dedicação incansável tem sido a alma por trás dessa história de credibilidade e serviço à população. Vida longa para A Semana!”





Rodrigo Ashiuchi

Ex-prefeito de Suzano e secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo

“Quero aqui parabenizar o jornal A Semana pelos 27 anos de trajetória. Durante meu período como prefeito de Suzano, pude acompanhar de perto a importância do trabalho que este veículo realiza para a comunicação em toda a região do Alto Tietê. Sempre com responsabilidade e compromisso, A Semana ajuda a levar informação de qualidade e a aproximar a população das principais ações e decisões que impactam o nosso dia a dia.

Também quero destacar o trabalho da superintendente Fabíola Pupo e da diretora comercial Muriel Pupo. Duas profissionais, mãe e filha, que comandam com competência e paixão um veículo que é referência regional.

E não posso deixar de citar a coluna “On Business”, que vem se consolidando como um espaço importante para o empreendedorismo e os negócios. É mais um exemplo do quanto o jornal se preocupa em valorizar quem faz a diferença.

Parabéns a toda equipe de A Semana! Que venham muitos anos mais de sucesso e boas notícias!”

Mara Bertaiolli

Prefeita de Mogi das Cruzes

“Parabenizo toda a equipe do jornal A Semana pelos 27 anos de história e prestação de serviços de qualidade para a nossa população. Desejo sucesso e vida longa à imprensa, garantindo informação de qualidade para os mogianos e mogianas”

Pedro Ishi

Prefeito de Suzano

“Em nome da população de Suzano, parabenizo o jornal A Semana pelos 27 anos de história, dedicação e compromisso com a informação. Nesta data tão significativa, celebramos não apenas a longevidade de um veículo de comunicação que se consolidou como referência na imprensa regional, mas também o papel essencial que desempenha na construção de uma sociedade consciente e participativa.

Ao longo de quase três décadas, A Semana tem contribuído de maneira expressiva para a cobertura jornalística de Mogi das Cruzes e de todo o Alto Tietê, com profissionalismo, responsabilidade e ética. É por meio desse trabalho sério que se fortalece o jornalismo local e valoriza os temas que impactam diretamente a vida da nossa população.

Estendo meus cumprimentos à superintendente Fabíola Pupo e à gerente comercial Muriel Pupo, que lideram a empresa com competência, sensibilidade e visão. Também aproveito para parabenizar pelo aniversário da coluna “On Business”, espaço que destaca o empreendedorismo e o desenvolvimento regional com inteligência, dinamismo e profundo conhecimento da realidade local.

Que este marco seja apenas mais um capítulo de uma trajetória de ainda mais conquistas, crescimento e sucesso! Vida longa ao jornal A Semana e a toda sua equipe!”

Luis Camargo

Prefeito de Arujá

“Parabenizo o jornal A Semana, à sua direção e a todo o quadro de colaboradores pelos 27 anos de empenho e resistência dedicados à informação, bem como a coluna On Business da querida Fabíola Pupo. Ao longo desse tempo, o semanário conquistou a sociedade mogiana e regional contando histórias, narrando fatos e fazendo parte da vida da população. Sem dúvida, um marco justo a ser comemorado. Vida longa e próspera ao jornal “A Semana”! Forte abraço!”



Dana Costa

Presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes

“Parabenizo o Jornal A Semana por se manter vivo e impresso ao longo de tantos anos e enfrentando tantas mudanças sem nunca se abalar. Isso se deve principalmente ao trabalho incansável de Fabíola Pupo que, inclusive, completa anos também. Assim, aproveito a oportunidade para parabeniza-la pela sua disposição, perseverança, competência e muita simpatia. Fabíola, seu jeito cativante e sua conduta ilibada é que conquista o seu fiel leitor. Parabéns!”