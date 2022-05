Jornal A Semana comemora 24 anos com festa

Em uma noite regada a elegância e celebração, o jornal A Semana reuniu cerca de 250 pessoas dentre amigos, parceiros, leitores, clientes e autoridades da região para festejar os 24 anos do semanário, fundado a 8 de maio de 1998.

A festa aconteceu no Sollar da Árvore, prestigiado espaço de eventos na Mogi-Bertioga, e marca o retorno dos eventos realizados pelo A Semana, suspensos desde o início da pandemia, em março de 2020.

“Nos últimos dois anos, por conta da pandemia, reinventamos nossas comemorações para o online, respeitando o distanciamento. E neste ano, ainda respeitando o período em que vivemos, finalmente pudemos fazer uma festa e finalmente trocar as mensagens e ligações por abraços de agradecimento”, diz a superintendente do jornal, Fabíola Pupo.

A decoração ficou por conta dos profissionais da Naomi Decor, o buffet foi preparado pela Infinity Gastronomia e a Doces Finos Mogi presenteou os convidados com deliciosos “bem comemorados”, uma versão dos famosos bem-casados. A festa teve ainda um espaço de bar comandado pela M Bartenders e chope da Chopp Itapety.

A animação da festa também recebeu atenção especial, com o DJ Renan Mathias, o cantor Brenô em um momento acústico de voz e violão no horário de jantar e, depois, com, a sua banda, que tocou repertório variado de músicas para alegrar a noite. O cerimonial foi com Davi Roberto.

A cobertura da festa, de foto e vídeo, foi realizada pela equipe da TPA Foto e Filmagem, com destaque especial para a cabine de fotos, onde os convidados puderam garantir cliques divertidos do evento e levar a foto de recordação para casa.

A festa contou com o patrocínio das empresas Contamec, Marsala Apart Hotel, Jeruza Reis, Prisma, DDC Telefones, Ouvir Mais, Salão Bem me Quero, You Digital, Clube de Campo de Mogi, MasterClin, Aquatec, Liceu Rondon, Shibata e Petrom.

Confira as fotos: