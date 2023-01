Jorge & Mateus e Gloria Groove agitam o Verão é Show neste final de semana

O terceiro final de semana do Verão é Show Bertioga, vai ser de muito sertanejo e pop. O maior festival de música do Litoral de São Paulo recebe a dupla Jorge & Mateus e a cantora Gloria Groove. Os shows acontecem na Arena Bertioga, na Entrada da Cidade. A abertura dos portões é a partir das 19 horas.

Nesta sexta-feira (20), Jorge & Mateus, uma das maiores duplas do sertanejo, trazem os grandes sucessos lançados ao longo dos 14 anos de carreira, como “Duas metades”, “Coração Calejado”, “Pra sempre com você”, entre muitos outros.

Os artistas são os únicos sertanejos brasileiros com mais de 1 bilhão de plays no Spotify, além de terem 10 milhões de inscritos e mais de 4 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube.

A abertura do show ficará por conta do cantor “prata da casa”, Thiago Máximo.

No sábado (21), Gloria Groove convocará o público para dançar seus diversos hits, como “A queda”, “Bonekinha”, “Vermelho”, “Coisa Boa” e muitos outros. A cantora, rapper, compositora, dubladora, atriz e Drag Queen conta com 5,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

No lançamento do seu álbum “Lady Leste”, em 24 horas, todas as faixas estavam no Top 100 músicas mais escutadas do Spotify Brasil.

A abertura da apresentação será feita pelo cantor Henrique Morgan e pelo grupo de dança Detention, artistas da Cidade.

Este ano a novidade é a estrutura totalmente coberta e com piso por toda a Arena. O lugar conta uma praça de alimentação com um cardápio variado promovido pelas instituições Apae, Lions e Casa Espírita Esperança.

A Arena Bertioga fica na Avenida 19 de Maio, 1089, Albatroz. A abertura dos portões é a partir das 19 horas.

A line-up do Verão é Show terá ainda Wesley Safadão (27/01) e Léo Santana (28/01).Os shows de abertura ficarão por conta dos artistas locais.

O Verão é Show faz parte do calendário “Bertioga é + diversão e aventura 365 dias”, com foco no turismo, aquecimento da economia e geração de emprego.

PASSAPORTE VACINAL

Para curtir a festa, é necessário ter tomado pelo menos duas doses ou a dose única da vacina. Será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 na entrada do evento.

A comprovação pode ser feita mediante apresentação da carteirinha física ou dos certificados digitais de vacina, emitidos pelos aplicativos Poupatempo e Conecte SUS.

INGRESSOS

A venda on-line dos ingressos está disponível no site: www.guicheweb.com.br. Os valores variam conforme o setor do evento escolhido. Os ingressos também podem ser adquiridos em pontos de vendas físicos em Bertioga, Guarujá e Santos. Confira os locais abaixo:

Pontos de venda em Bertioga:

J&M Eletrônicos e Roupas — Avenida Dezenove de Maio, 888, centro;

KNN Idiomas — Rua Rafael Costábile, 643, Centro;

Pastel Bertioga –Avenida Anchieta,1500,Cento;

Ikigai Comida: Avenida Vicente Carvalho,52, centro.

Pontos de venda em Guarujá:

Dooge Camiseteria — Shopping Ferry Boat Plaza, loja 6, Guarujá;

Rifaluna Bolsas — Avenida Thiago Ferreira, 735, Vicente de Carvalho.

Ponto de venda em Santos:

Loja M&M Santos — Praiamar Shopping — Rua Alexandre Martins, 80 e 105 Térreo, Santos.

INGRESSO SOLIDÁRIO

O público poderá curtir os shows e ainda ajudar quem mais precisa trocando 1 kg de alimento não perecível (arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de trigo e leite em pó) ou 1 litro de óleo, pelo ingresso solidário. O ingresso é válido para a pista comum.

As trocas de alimentos pelo ingresso solidário acontecem na Casa da Cultura e Vila do Bem Boraceia. Nos dois pontos de troca, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e aos sábados, das 9 às 14 horas. Nos dias dos shows, também haverá troca na portaria do evento, antes das apresentações (sujeito a disponibilidade).

Os alimentos serão destinados a famílias em vulnerabilidade assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Bertioga.

A Casa da Cultura está localizada na Avenida Tomé de Souza, 130. Centro. Já a Vila do Bem Boraceia fica na Rua Henrique Arcuri, 99.

ACESSIBILIDADE

Pessoas com deficiência terão uma área exclusiva no evento, com cobertura e acessibilidade. A entrada é gratuita para pessoas com deficiência e o acompanhante paga meia-entrada. A apresentação do laudo médico é obrigatória na compra do ingresso e entrada do evento.