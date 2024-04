João Pedrosa participa do livro “Quase Exemplar” de Kaique Brito

O autor Kaique Brito convidou João Pedrosa, apresentador, professor e mestre em educação, para trazer sua voz única ao prólogo de “Quase Exemplar”, uma narrativa cativante sobre as complexidades da adolescência e os desafios de se encaixar em um mundo que exige conformidade.

“É uma honra ser parte deste projeto inspirador. A história de Pedro Costa é um reflexo autêntico dos dilemas que muitos jovens enfrentam ao tentar encontrar seu lugar no mundo”, conta João Pedrosa.

O enredo segue Pedro Costa, um adolescente que toma decisões drásticas para corresponder às expectativas da mãe e provar sua capacidade de ser um aluno exemplar. Sua jornada rumo à perfeição é repleta de obstáculos, desde o desafio de se ajustar a uma nova escola até a luta para manter sua verdadeira identidade oculta.

“Pedro Costa é um personagem com o qual muitos podem se identificar. Sua busca por aceitação e autoconhecimento ressoa em todos nós, independentemente da idade ou experiência”, completa.

Kaique Brito, o autor do livro também relata a felicidade de ter a participação do João Pedrosa em seu livro. “fiquei muito feliz simplesmente de ter o João Luiz porque ele tem tudo a ver. Eu sinto que os gostos dele batem, eu sinto que a pessoa que ele é bate com esse projeto e deu muito certo”, conta.

Com uma narrativa envolvente e personagens cativantes, “Quase Exemplar” promete levar os leitores a uma jornada de reflexão e descoberta pessoal. O livro desafia as normas da sociedade e celebra a individualidade de cada pessoa, lembrando que ser verdadeiramente exemplar é abraçar todas as imperfeições que uma pessoa pode ter.