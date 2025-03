Itaquaquecetuba zera casos de feminicídio na cidade

Nos últimos anos, prefeitura evolui nas estatísticas

Março é marcado pelo Dia Internacional da Mulher (8), o que gera grande movimento pelo país por parte da sociedade e dos poderes constituídos na luta contra a violência doméstica. Entre as administrações municipais, Itaquaquecetuba tem evoluído neste quesito nos últimos anos. Enquanto o Alto Tietê registrou aumento de 200% no número de feminicídio em janeiro de 2025 – no comparativo com o mesmo período do ano passado – a cidade de meio milhão de habitantes ficou de fora das estatísticas.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), o Brasil registra cerca de 1 mil assassinatos de mulheres por ano. No estado de São Paulo, durante o primeiro mês de 2025, houve a ocorrência de 22 mortes por violência de gênero, segundo dados da Secretaria da Segurança. No Alto Tietê, os casos de feminicídio aumentaram 200% – resultado da comparação das ocorrências de janeiro de 2025 com o mesmo período de 2024.

Município de meio milhão de habitantes e governado pelo Delegado Eduardo Boigues, Itaquá zerou o número de assassinatos por violência de gênero em janeiro de 2025. Além disso, tem apresentado melhora nos índices de janeiro de anos anteriores. Em 2021, por exemplo, primeiro ano de gestão do liberal à frente da prefeitura, ocorreu um caso desta natureza. Em 2023, a cidade não teve nenhum feminicídio. Em 2024, foram duas as ocorrências deste tipo de crime. Os dados são da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itaquaquecetuba.

Cumprindo o segundo mandato no Poder Executivo e reconhecido como linha dura contra o crime, Boigues credita a baixa no município à adoção de políticas públicas voltadas para o tema e a equipamentos de assistência implementados especialmente para a proteção e o acolhimento da população feminina.

Entre as conquistas da gestão do liberal está a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O Estado atendeu ao pleito do prefeito e abriu na cidade, em março de 2021, a unidade especializada. Boigues lembra que esta era uma demanda antiga, a qual defendia desde quando atuava como delegado de Polícia em Itaquá, muito antes de entrar para a Política.

Ainda na área da Segurança, Itaquaquecetuba conta com a Ronda de Proteção à Mulher, realizada pela Polícia Municipal (antiga GCM – Guarda Civil Municipal) no acompanhamento de mulheres com medidas protetivas, e com o “Botão do Pânico” – aplicativo que, ao ser acionado, envia a localização da vítima diretamente para a Polícia Municipal em tempo real.

