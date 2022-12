Itaquaquecetuba terá Parada de Natal neste sábado

O Fundo Social de Itaquaquecetuba realiza neste sábado, 3, a Parada de Natal que, neste ano, tem como tema “Natal de Paz”. A saída está programada para às 18h, em frente ao Paço Municipal, na avenida Vereador João Fernandes, 283 – Vila Virgínia, e seguirá pelas principais vias até a praça Padre João Álvares, na região central.

As secretarias de Desenvolvimento Social e Cultura entraram com apoio e o evento contará com 12 carros alegóricos de anjos, carrossel, cinderela, princesas e, claro, o Papai Noel.

Na praça será montada uma arquibancada com capacidade para 3 mil pessoas e cerca de 15 food trucks vão comercializar alimentos.

“Com as ações beneficentes que o Fundo Social realiza, é possível trazer um evento desse porte ao alcance de todas as famílias da cidade”, destacou o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues.