Itaquaquecetuba tem primeiro caso confirmado de varíola dos macacos no Alto Tietê

A Secretaria Estadual de Saúde informou nesta segunda-feira (18) que um dos 304 casos confirmados da varíola dos macacos (monkeypox) é de um morador de Itaquaquecetuba. Este é o primeiro caso da doença na região do Alto Tietê.

Dos casos confirmados no Estado, de acordo com a secretaria estadual, 260 são na capital. Na região há apenas o caso de Itaquaquecetuba.

A Secretaria Municipal de Saúde de Itaquaquecetuba informou que o caso foi identificado na segunda-feira (18) e que “a equipe de Vigilância Epidemiológica recebeu a notificação e imediatamente efetuou atendimento ao paciente, que está isolado e sendo monitorado. Também está sendo realizado o acompanhamento das pessoas de seu convívio”.

De acordo com a secretaria, trata-se de um adulto jovem que não viajou recentemente para fora do país. “O quadro dele está controlado, tendo apresentado apenas febre baixa, sem gravidade. Ele está sendo atendido na rede de saúde municipal em conjunto com serviços de referência na cidade de São Paulo. O caso também está sendo acompanhado pela Secretaria de Estado da Saúde”, informou a Prefeitura em nota.

Em Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal de Saúde disse que monitora uma pessoa que teve contato com um caso confirmado. A Prefeitura diz, porém, que não tem casos suspeitos ou confirmados da doença.

