Itaquaquecetuba sedia Fórum de Cidades Digitais

Os novos gestores da Grande São Paulo começam a discutir o desenvolvimento das cidades através de investimentos em tecnologia e inovação no próximo mês, quando Itaquaquecetuba sedia, no dia 6 de fevereiro, das 8 às 17 horas, o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, reunindo prefeitos, gestores, servidores, vereadores e especialistas para tratar sobre a necessidade, cada vez maior, de transformação digital dos serviços públicos.

É o primeiro evento presencial da Rede Cidade Digital (RCD) em 2025, realizado em parceria com a Prefeitura de Itaquaquecetuba, e acontecerá no Itaquá Park Shopping.

Conforme o diretor da RCD, José Marinho, o encontro visa promover a troca de experiências entre os gestores municipais e facilitar o acesso a soluções inovadoras: “O objetivo é abordar tudo que tem sido feito visando melhorar a oferta de serviços. A pandemia intensificou mais esse movimento com a implementação de políticas públicas voltadas para melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da inovação”.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande São Paulo são gratuitas para servidores públicos, vereadores, entidades e universidades e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. As vagas são limitadas.

O secretário municipal de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviço e Empreendedorismo (Sedicse), Luciano Davila, destacou a importância do município sediar o encontro para fomentar a inovação nos municípios da Grande São Paulo. “Receber o Fórum Rede Cidades Digitais em Itaquaquecetuba nos coloca em posição de destaque e protagonismo regional/estadual no que tange às ações de inovação e tecnologias aplicadas à gestão pública. Desde o início, sempre prezamos pela eficiência dos serviços prestados à população e será um prazer trocar experiências e compartilhar informações com outros municípios, visando o bem da coletividade”, ressalta o secretário.

Além de modelos implantados nos municípios, o público do encontro terá acesso às soluções disponíveis pela Instar, Clubealuno e Vetor Inteligência/Under.



Primeiro evento presencial da Rede Cidade Digital com prefeituras da região destaca necessidade de modernização