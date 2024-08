Itaquaquecetuba se prepara para receber a X Marcha para Jesus

A X Marcha para Jesus ocorrerá, em Itaquaquecetuba, no sábado (10) com concentração na Praça Padre João Alvares, ás 16 horas.

O encontro será finalizado no Largo da Vila São Carlos, com show do cantor gospel Fernandinho, pastor e membro da Igreja Mananciais, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A Marcha de Itaquaquecetuba acontece por meio do Conselho de Ministros e Pastores de Itaquaquecetuba (COMPI), juntamente com uma comissão de igrejas e líderes do município com o apoio da Prefeitura Municipal. A sua história é apresentada como sendo um evento pacífico, com o objetivo de reunir igrejas cristãs do país e do mundo para orarem pelos cidadãos, independente da fé que professem, pedindo a benção de Deus a todos.

“A Marcha representa a união das pessoas, a comunhão de todos que acreditam em Jesus Cristo. Ele é o nosso resgatador, pois deu sua vida por nós na cruz. Saímos às ruas para marchar e honrar essa entrega, expressando nossa fé”, comenta do apóstolo Estevam Hernandes, idealizador e presidente do evento no Brasil.

Vale destacar que, mesmo depois de tantos anos, a Marcha continua impactando e reunindo um grande público, que demonstra o crescimento do evangelho no Brasil.

A primeira caminhada aconteceu no Brasil em 1993, sob a coordenação do Apóstolo Estevam Hernandes, sendo intitulada como a 1ª Edição, tendo seu percurso pelas ruas de São Paulo e seu encerramento no Vale do Anhangabaú. Desde então, o evento já foi realizado em vários países, como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique e Rússia. Em 2023, a Marcha aconteceu pela nona vez em Israel, durante a Caravana Apostólica.

O evento é aberto a toda população e crença, e terá apresentação dos dez finalistas que participaram do festival de bandas gospel, que antecedeu o evento. A direção do palco está por conta do pastor Osmar Araujo.