Itaquaquecetuba recebe ações do Circuito Sesc das Artes nesta sexta

O fim de semana será de muitas atividades culturais gratuitas na região com o Circuito Sesc das Artes. A região do Alto Tietê estará contemplada em Itaquaquecetuba (19 de agosto), Salesópolis (20 de agosto) e Ferraz de Vasconcelos (21 de agosto), com as programações do roteiro 8.

Confira:

Renato Barboza e alguns artistas convidados por ele apresentam o Circuito de bolinhas: Engenhoca com bolinhas de gude, uma instalação em que os participantes criam circuitos de bolinhas com peças elaboradas a partir de materiais do cotidiano em tótens com paineis perfurados. Mediadores auxiliam na manipulação desses paineis, estimulando a exploração do acervo de materiais reutilizáveis em busca de soluções aos desafios propostos.

O Grupo Experimental de Música – GEM (SP) apresenta o Cine Concerto Interativo. De Santo André, o grupo, que se dedica à pesquisa e criação de sons e instrumentos com sucatas, cria uma trilha sonora ao vivo simultaneamente à exibição de trechos dos filmes “O Menino e o Mundo” (Alê Abreu), “Tempos Modernos” (Charlie Chaplin) e “Alice no País das Maravilhas” (Tim Burton).

Em Cabaré da Mafalda, a palhaça Mafalda Mafalda e sua excêntrica trupe fazem de tudo para que o espetáculo se realize, mas ele nem sempre sai como esperado! Os artistas garantem risos e confusão com seus números clássicos, cenas cômicas musicais e habilidades circenses.

Em Telhado de Histórias, o Grupo Raconto (SP) usa uma tenda lúdica, com telhado de fitas e bolsos repletos de livros, para estimular as crianças à leitura. O público conhece diferentes histórias e reflete sobre elas, trocando impressões, além de explorar o inusitado espaço.



O SPBeATesSentiaLs (SP) apresenta a vivência Fazendo Beats. Nela, o participante é convidado a conhecer o universo do beatmaking, aprendendo os fundamentos para a produção de um beat de qualquer estilo musical. Também serão abordados o contexto histórico, artístico e tecnológico, principais artistas, instrumentos e efeitos.

Inspirado na cultura dos sound systems, o baile Versando na rua: reggae em festa brasileira convida o público a celebrar clássicos nacionais e internacionais em versões ao vivo, com os vocais de Marietta Massarock e Monkey Jhayam.

A Carroça é Nossa, espetáculo do grupo maranhense Xama Teatro, é baseada na cultura popular do Maranhão. Quatro personagens partem em busca de um animal para puxar uma carroça que acreditam ser o veículo de transporte até seus sonhos. Durante a jornada, eles fazem descobertas sobre suas origens, percebem que seus destinos não se cruzaram à toa e que precisam desvendar um enigma que envolve a carroça.

Toda a programação, com endereços e horários, pode ser acessada no site do evento.

Serviço

Circuito Sesc de Artes 2022 – De 12 a 28 de agosto.

Roteiro 8

Itaquaquecetuba – Dia 19 de agosto – rua Ali Hamoud, 90 – no galpão da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Salesópolis – Dia 20 de agosto – Centro de Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria – Rua Prefeito Antônio Camargo Pinto, 150

Ferraz de Vasconcelos – Dia 21 de agosto – Centro de Convenções – Av. Brasil, 1.807, Vila Romanópolis

Site: http://www.sescsp.org.br/circuitosescdeartes