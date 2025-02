Itaquaquecetuba é a primeira cidade de SP a ter Polícia Municipal legalizada

Logo após decisão do STF quanto às novas atribuições da Guarda Civil no país, Eduardo Boigues, encaminhou projeto de lei à Câmara; aprovação unânime aconteceu nessa terça-feira (25), fazendo com que Itaquaquecetuba largasse à frente até mesmo da capital paulista

Itaquaquecetuba elevou a categoria da sua guarda à Polícia Municipal. Com isso, a cidade segue, em tempo recorde, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autoriza os agentes a realizar ações de segurança urbana.

Tão logo saiu a deliberação por parte da Alta Corte, o prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues, encaminhou projeto de lei à Câmara, que, por unanimidade, aprovou a mudança na sessão dessa terça-feira (25). Nesta quarta (26), o Diário Oficial (D.O.) do Município publicou a Lei Complementar nº 403, sancionada pelo liberal.

A partir de então, os agentes municipais de Itaquá estarão credenciados para o patrulhamento comunitário e blitze, para intervirem diretamente em crimes e para fazerem prisão em flagrante. Sem o resguardo jurídico, a corporação estava restrita à proteção patrimonial e à ronda preventiva – o que muda, agora, com as novas normas do STF.

Boigues é formado em Direito e foi admitido no concurso público para delegado de Polícia do Estado de São Paulo aos 24 anos. Com mais de 20 anos de atuação na área, disputou a eleição para prefeito de Itaquá em 2020 e foi eleito justamente com a bandeira da Segurança e a meta de reduzir os indicadores de criminalidade. No pleito de 2024, o liberal se reelegeu com 92,9% dos votos válidos, maior índice do Brasil entre colégios eleitorais com segundo turno.

“Nossa cidade era conhecida como uma terra sem lei. Investimos pesado na Guarda Civil Municipal (GCM), com equipamentos, nova sede e a reorganização da atuação dos agentes. Agora, avançamos mais um passo; estamos amparados pela lei. Nossos policiais municipais podem atuar de forma ostensiva no combate ao crime em Itaquá”, destaca o delegado.

Boigues tem sido implacável, desde o primeiro mandato, em ações para aumentar a segurança dos cidadãos e combater a criminalidade. Entre as medidas adotadas pela administração nos últimos quatro anos estão a setorização da Segurança com grupos de atuação distinta, como a Guarda Ambiental; o aumento do efetivo de agentes nas ruas; além de reforço com a aquisição de equipamentos, como coletes à prova de balas e fuzis.

Linha dura

O prefeito também escolheu a dedo o comandante da GCM. Reconhecido, a exemplo de Boigues, por ser linha dura contra o crime, o tenente-coronel da Polícia Militar (PM) Anderson Caldeira segue à frente da recém-criada Polícia Municipal de Itaquá.

Ponto final no pancadão

A gestão do liberal também colocou um ponto final na perturbação do sossego da população com o “Tempestade” – um caminhão blindado da GCM que auxilia na dispersão de bailes funk e de pancadões nas ruas, ao lançar jatos d’água a longas distâncias.