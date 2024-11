Itaquaquecetuba é a 6ª cidade menos violenta do Brasil

Itaquaquecetuba foi classificada como a sexta cidade menos violenta do Brasil, de acordo com o ranking “Desafios da Gestão Municipal” (DGM), da Macroplan Consultoria e Analytics. O estudo comparou dados de 2010/2011 com 2022/2023, analisando taxas de homicídios e óbitos no trânsito. Com uma população de quase meio milhão de habitantes, a cidade alcançou a nota 0,908, destacando-se no combate à criminalidade.

Sob a administração do delegado Eduardo Boigues, Itaquá subiu 31 posições no tópico Segurança Pública. Boigues, com mais de 20 anos de experiência policial, implementou diversas ações para reduzir a violência, incluindo a subdivisão da Guarda Civil Municipal (GCM) e a aquisição de novos equipamentos e veículos.

Uma das medidas mais notáveis foi a introdução do blindado “Tempestade”, utilizado para dispersar aglomerações em bailes funk de rua, os populares “pancadões”. O prefeito enfatiza que os investimentos em segurança têm sido fundamentais para garantir a tranquilidade dos cidadãos e combater a criminalidade.

No ranking geral do “Índice dos Desafios da Gestão Municipal”, que avalia outros segmentos além da segurança, Itaquaquecetuba ocupa a 65ª posição. A capital paulista lidera o ranking de segurança, seguida por Santo André, Mauá, Suzano e Uberaba.

Com um investimento em segurança, Itaquá se destaca em sua evolução