Itaquá recebe 4ª etapa do Circuito de Xadrez 

Campeonato conta com a organização do Circuito de Xadrez do Alto Tietê

Itaquaquecetuba será palco do Itaquá Chess Open 2026, válido pela 4ª etapa do Circuito de Xadrez do Alto Tietê. O torneio acontece neste sábado (20), a partir das 9h, no Ginásio Municipal de Esportes “Sumiyoshi Nakaharada” (Rua Santa Rita de Cássia, 151 – Vila Japão).

O evento promete reunir enxadristas da região, promovendo integração, competição saudável e incentivo ao desenvolvimento intelectual por meio do xadrez. A competição faz parte do calendário regional da modalidade e reforça o crescimento do esporte no Alto Tietê.

Com tradição, relevância econômica e industrial, Itaquá se consolida como referência no incentivo às práticas esportivas e culturais. A realização do torneio fortalece o compromisso da cidade com iniciativas que promovem educação, raciocínio lógico e inclusão social.

O campeonato conta com organização do Circuito de Xadrez do Alto Tietê e apoio da Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. “Trazer uma etapa do Circuito de Xadrez do Alto Tietê para Itaquá é motivo de grande orgulho. O Itaquá Chess Open fortalece o esporte, incentiva os jovens e coloca Itaquá no calendário regional de grandes eventos esportivos”, disse o secretário Fabiano Novais.

Além das disputas no tabuleiro, o público poderá acompanhar partidas emocionantes e vivenciar um ambiente de convivência entre atletas, familiares e apaixonados pelo xadrez. O torneio é aberto a participantes de todas as idades.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link cutt.ly/Mt0iWxF2. “Itaquá está de portas abertas para receber atletas, famílias e apaixonados por xadrez em um grande evento de integração regional. Convido a todos para prestigiar essa importante competição e viver conosco esse grande momento do esporte”, completou o prefeito Eduardo Boigues.