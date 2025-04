Itaquá presta contas à imprensa com um legado positivo para população

Município se destaca perante a regiaõ do Alto Tietê

A Prefeitura de Itaquaquecetuba realizou, na quarta-feira (9), às 16h, uma coletiva de imprensa para apresentar o balanço dos 100 primeiros dias de 2025, detalhando as ações, entregas e avanços da administração municipal.

O evento aconteceu no Centro Municipal de Avaliação Educacional de Itaquaquecetuba (CMAEI) e foi dividido entre as áreas do setor público: saúde; educação; obras; segurança; assistência social; mobilidade e serviços urbanos; esporte; governo; abastecimento e meio ambiente; mulher, direitos humanos e cidadania; habitação; emprego e desenvolvimento econômico; cultura e turismo; receita e planejamento; Fundo Social; Defesa Civil e Procon.

Para a Secretaria de Saúde, lançamentos e inaugurações foram apontados, como o início do programa Agiliza SUS e a reinauguração da USF (Unidade de Saúde da Família) Miray. Também foram citados as capacitações para líderes de saúde e para agente comunitários, o bloco de prevenção às ITSs no Carnaval e campanha de vacinação contra a febre amarela.

Na Educação, o prefeito Eduardo Boigues e sua equipe mostraram os feitos para melhorar o ensino para as crianças, como o aumento de vagas para período integral entre 2021 e 2025, chegando a ter mil vagas a mais, e para o Ensino Fundamental, alcançando o acréscimo de mais de 2.400 lugares para estudantes, no mesmo período. Sem contar a contratação de novos professores para o atendimento educacional especializado e de auxiliares para salas especiais.

Ainda sobre o tema, Itaquaquecetuba foi premiado por quatro vezes pelo compromisso que possui com a educação.

Recapeamentos em diversos pontos do município também foram importantes para a gestão de Boigues, bem como a segurança da população.

Em assistência social, Itaquá forneceu apoio aos munícipes durante as enchentes e realizou mais de 23 mil atendimentos divididos entre equipamentos municipais, como CRAS, CEMI, Centro POP, CREAS, entre outros.

Projetos e convênios também fazem parte da gestão de Boigues, como a assinatura de nove contratos com o Estado de São Paulo, no valor de R$ 8.299.417, e 11 projetos cadastrados no PAC do Governo Federal, com um investimento de R$ 11.192.623,96.

Para os próximos anos, a prefeitura citou ações para o transporte, esporte, saúde, segurança, educação e moradia.

