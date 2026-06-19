Itaquá abre inscrições para EJA no segundo semestre

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), referente ao segundo semestre de 2026. Os interessados devem realizar o cadastro pelo site www.semecti.com.br, na opção “Inscrições para vaga escolar” até 13 de julho.

Após acessar o endereço eletrônico, o candidato precisa informar dados pessoais como RG, CPF, gênero, bairro, telefone, data de nascimento e nome completo, além de indicar se participa de programas sociais e se possui alguma deficiência. A modalidade é destinada a jovens, adultos e idosos que não concluíram os estudos na idade regular e desejam retomar a trajetória escolar, concluindo a educação básica.

“Construir um futuro com mais dignidade passa pelo acesso à educação de qualidade”, disse o prefeito Eduardo Boigues.