Inter Mogi Futsal/Smel vence Francisco Morato e fica em 1º da chave

O Inter Mogi Futsal/Smel venceu o Francisco Morato na noite deste sábado (06/05) pela última rodada da primeira fase da Copa Paulista de Futsal 2023 (Liga Paulista de Futsal), categoria Sub-20, no Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira (Professor Tuta), em Mogi das Cruzes. Com mais uma vitória, a equipe chegou aos 11 pontos (três vitórias e dois empates) e obteve o direito de passar direto para as quarta- de-final da competição.

Para os mogianos, apenas um empate daria essa condição de líder do grupo. Já o Francisco Morato precisaria vencer para tirar a liderança dos mogianos.

O jogo não foi brilhante, como os anteriores, mas a equipe mogiana atingiu o necessário para não precisar disputar as oitavas-de final. Augusto, logo aos 3m35 do primeiro tempo, abriu o placar com um golaço, colocando a bola no ângulo esquerdo sem chances para o goleiro Fabrício. Novamente Augusto, agora na cobrança de uma penalidade, voltou a marcar, fechando o primeiro tempo com a vantagem de 2 a 0.

No segundo tempo o domínio continuou com a equipe mogiana, que tinha maior posse de bola, mas não transformou em gol as diversas oportunidades. O Francisco Morato chegou ao gol de honra na cobrança de penalidade. Kauã cobrou e diminiu: placar final Inter Mogi Futsal/Smel 2 a 1.

Uma semana de preparação

A vitória e a manutenção da liderança no grupo deu aos mogianos uma semana a mais de preparação para as quartas-de-final. Nessa nova fase, as equipes do Grupo A vão enfrentar os classificados do grupo B, em play-off (mata-mata), com jogos de ida e volta.

O Inter Mogi Futsal/Smel e o Assis, com a liderança respectiva nos grupos A e B, aguardam o resultado das oitavas-de-final para conhecerem os seus próximos adversários.