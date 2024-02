Instituto Criarte moderniza tela de projeção do Vasques

O projeto do Instituto Criarte para a troca da tela de projeção do Theatro Vasques, que não tem melhorias há mais de 20 anos, foi aprovado no Edital de Seleção de Projetos de Audiovisual 2023 – Lei Complementar 195/2022 – Lei Paulo Gustavo. Financiada pela Prefeitura de, a iniciativa engloba a modernização do sistema de exibição de filmes e conteúdos audiovisuais com o fornecimento, instalação e doação de uma nova tela de 400 polegadas, elétrica e tensionada reta – um ciclorama que poderá ser usado, ainda, como cenário para espetáculos de dança e shows musicais, palestras, workshops e demais eventos.

Na mesma proposta, o Instituto prevê a realização de mentoria em elaboração de projetos culturais, com foco em leis de incentivo e fomento cultural, bem como capacitação de técnicos audiovisuais sobre sistemas de projeção, uso e manutenção básica de telas retrateis.

De acordo com o presidente do Criarte, Mateus Sartori, no ano de 2014 o espaço recebeu investimento no sistema de sonorização e iluminação cênica, e, posteriormente, a troca do projetor de 2.700 lumens para 5.000 lumens. Porém, o telão utilizado nas projeções, cuja base em tubo metálico criou um vinco e amassados no meio da tela, foi instalado em 2002. “Uma nova tela de projeção, tencionada e mecanizada, com botão de acionamento instalado na cabine técnica do espaço, trará mais qualidade nas exibições”, explica Sartori. A previsão é a de que até o final desse primeiro trimestre o equipamento já esteja em funcionamento.